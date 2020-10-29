Профсоюз курьеров призвал к бойкоту компании "Dostaевский" после избиения рабочего

Профсоюз «Курьер» запустил петицию, в которой потребовал от службы доставки «Достаевский» дать официальный комментарий по ситуации с избиением экс-сотрудника, который рассказал об условиях труда в компании.

Бывший сотрудник колл-центра Андрей Терашкевич рассказал в своем твиттер-аккаунте, что стажеры в компании работают без трудового договора и фактически имеют доступ к данным клиентов, включая адрес и номера телефонов.

После публикации треда в микроблоге Терашкевича пригласили в компанию якобы для выплаты зарплаты за часть неоплаченных смен. Но в итоге, как предполагает Андрей, к нему вышел сотрудник внутренней службы безопасности компании и предложил удалить обличающий текст. Когда Терашкевич заявил, что это не его аккаунт, в комнату вошли четыре человека и начали избивать его.

В профсоюзе требуют уволить сотрудников, причастных к нападению, а также просят отреагировать на ситуацию Трудовую инспекцию, МВД и Следственный комитет. Также правозащитное сообщество призвало к потребительскому бойкоту в отношении компании «Достаевский», то есть не пользоваться их услугами.

Профсоюз «Курьер» организовал свою деятельность летом 2020 года в период жестких карантинных ограничений, когда службы доставки начали менять трудовые условия в ущерб сотрудникам.