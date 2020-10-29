Молодые семьи обогнали пенсионеров в антирейтинге по уровню дохода

Росстат установил, что 64% молодых семей в России не могут позволить себе приобрести товары длительного пользования (стиральная машинка, холодильник и т.п.) и покупают только еду и одежду. На это обращает внимание РБК, проанализировавший данные ведомства за второй квартал 2020 года.

При этом годом ранее таких домохозяйств было лишь 50% — за год показатель увеличился почти на треть, или на 15% от всего числа молодых семей.

Под молодыми семьями понимаются браки между людьми в возрасте от 18 до 25 лет. Их финансовое положение оказалось худшим из всех категорий населения. Сразу за молодыми идут пенсионеры, среди которых 62,4% не могут купить ничего дороже одежды и еды. В 2019 году таких было больше, чем молодежи — 58,8%.

А вот у многодетных семей состояние улучшилось почти на 10%: только половина из них теперь не могут позволить себе товары длительного пользования.

Среди всех семей в России показатель вырос, но незначительно — на 0,5%: с 49,4% до 49,9%.