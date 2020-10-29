Мэр Уфы умер после 90% поражения легких на 35-й день течения ковидной пневмонии

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Радмил Муслимов. Сегодня медики констатировали смерть главы администрации региональной столицы Ульфата Мустафина, пишет «РИА Новости».

Известно, что Мустафин болел коронавирусом последние 35 дней. Его легкие были поражены на 90%. Политик пробыл в своей должности почти два года.

Mkset.ru сообщает, что церемония прощания с градоначальником состоится 31 октября в здании Государственного собрания. Отмечается, что церемония пройдет с соблюдением всех санитарных норм.