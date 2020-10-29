Игорь Матвиенко упрекнул "Коммунистов России" в пиаре на ситуации с шоу "Голос"

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что партия «Коммунисты России» потребовала закрыть шоу «Голос» только для того, чтобы раздуть скандал ради собственного пиара. Об этом сообщает News.ru.

«Я прочитал новость, что "Коммунисты России" потребовали закрыть "Голос". Я подумал, зачем? Я думаю, неужели людям нечем заняться? А потом понимаю: есть чем заняться. Видимо, очень правильные маркетологи сказали, что нужно взять то, что на слуху, и к ним прилепиться и наехать. Наехали и тут же попали в топы новостей, ни на чём», — объясняет Матвиенко.

Он также пояснил, что в проекте нет конкурсной составляющей, как, например, в «Фабрике звезд», по его словам, телевизионное шоу не дает реальной возможности пробиться на эстраду. «Люди этого не понимают», — добавляет продюсер.

Напомним, что ранее партия «Коммунисты России» потребовала от «Первого канала» закрыть проект из-за скандала вокруг участия в нем дочери ведущего канала Романа Будникова. Зрители и представители шоу-бизнеса сочли это кумовством.

При этом самих «Коммунистов России» ранее обвинил в торговле выборами один из основателей, записавший соответствующее видеообращение: