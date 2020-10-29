Фигурант дела "Нового величия" Ребровский приговорен к шести годам колонии

В Москве Люблинский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура запрашивала для Ребровского семь лет лишения свободы. Ранее он дал признательные показания, следователь обещал за это условный срок. Тогда же Ребровский дал показания против других фигурантов дела, но все равно получил 2,5 года колонии. В итоге от своих показаний он отказался, дело было направлено на пересмотр.

До этого семь фигурантов дела получили до семи лет колонии. Признавший вину Рустам Рустамов получил два года условно, еще один фигурант, Сергей Гаврилов, покинул Россию и был объявлен в розыск.