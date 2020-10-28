СК Чечни не нашел состава преступления в похищении активиста и насилия над ним

СУ СК по Чеченской республике не стало возбуждать дело по факту похищения и насильственных действий в отношении активиста и администратора оппозиционного Telegram-канала «Адат» Сулеймана Тепсуркаева. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на «Комитет против пыток», который ведет это дело.

Как рассказал руководитель северо-кавказского филиала правозащитной организации Дмитрий Пискунов, в ведомстве отказ мотивировали отсутствием состава преступления.

Пока правозащитники получили только уведомление об отказе без подробного описания причин. Как только будет получен полный текст документа, «Комитет против пыток» обжалует приговор.

19-летний Салман Тепсуркаев был похищен с рабочего места в гостинице. Вскоре в Telegram появилось видео, где обнаженный молодой человек извиняется за свою деятельность и «в наказание» садится на бутылку. Позже он заявил, что сделал это под угрозой убийства.