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Политолог разнес власти и РАН из-за манипуляций с анализами воды на Камчатке

Общество
18:14, 27 октября 2020

Политолог разнес власти и РАН из-за манипуляций с анализами воды на Камчатке
Космические снимки местности, пострадавшей от загрязнения // кадр: GreenPeace
Космические снимки местности, пострадавшей от загрязнения // кадр: GreenPeace

История с отравлением воды и морских животных на Камчатке, от которой власти уклонялись, применяя весь свой административный и информационный «талант», не так давно получила продолжение. Стоило российским академикам заверить взволнованную общественность в том, что причиной бедствия на самом деле стали токсичные водоросли, как появились другие результаты исследований по «камчатской воде», в рамках которой химики обнаружили в ней следы ракетного топлива, что полностью переворачивает официальную версию и создает прецедент, в рамках которого в манипуляциях могут уже обвинить не столько власть, сколько саму Академию Наук.

Многие эксперты отнеслись к сложившейся ситуации с настороженностью. К примеру, как пишет политолог Борис Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале, ситуация вышла не просто неоднозначной, но еще и формирует понимание того, что обман едва ли не повсюду и верить такой, казалось бы, авторитетной организации, как РАН, теперь многие будут с опаской.

«Экологическую катастрофу на Камчатке связали с атакой зловредных водорослей. Звучит, конечно, не очень убедительно, но источник для этого отыскали весьма солидный. Все-таки это Академия Наук. И если академики сказали, что виноваты водоросли, значит виноваты водоросли. И не нам, людям без специальных знаний, спорить с ними.

Но тут, как назло, специалисты лаборатории при химфаке МГУ находят в пробах привезенной с Камчатки воды, следы ракетного топлива. Разумеется, сейчас власти попытаются химиков дискредитировать, но по большому счету в неудобном положении оказалась именно Академия Наук. Тем более, что даже атака ядовитых водорослей должна была иметь под собой хотя бы какие-то причины.

С учетом того, что я хотел бы сохранить хоть какие-то остатки доверия к российским академикам, рискну предположить, что им просто дали для тестов не совсем то, что было нужно. Вернее, им дали именно то, что было необходимо для доказательства ранее обозначенного результата. Как бы там ни было, но главный урок во всей этой истории заключается даже не в том, что экологическая катастрофа на Камчатке стала результатом бурной деятельности военных, а в том, что у нас уже нельзя вообще никакой экспертизе доверять, которая хоть как-то связана с действующей властью.

Беда даже не в коррумпированности власти, а в том, что в стране больше не действует институт репутации. Многим страшно, но никто не стыдится», – подчеркнул Кагарлицкий.

 

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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Космические снимки местности, пострадавшей от загрязнения // кадр: GreenPeace

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