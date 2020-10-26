В Москве и МО пожилых людей заставляют ходить пешком, высаживая из транспорта

В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что людей пенсионного возраста высаживают из общественного транспорта из-за ограничений, связанных с коронавирусом, причем законность подобных мер вызывает вопросы. Также сообщается, что может иметь место отказ в обслуживании пенсионерам в МФЦ.

На пост актрисы Янины Бугровой обращает внимание Business FM. Телеведущая объясняет, что её 82-летнюю свекровь высадили, не довезя до дома, из автобуса, когда она возвращалась с кладбища.

«Ее высадили, потому что ее социальная карта не сработала. Оплатить деньгами ей не дали, высадили ее, не довезя до дома. Она где-то на рынке купила два пакета молока, она достаточно тяжело ходит, ей тяжело, что-либо носить. (...) Суть в том, что она еле дошла. (...) Ей водитель дал понять, что люди ее возраста не имеют право ездить на общественном транспорте. Она шла несколько часов»,

— возмущена актриса. Она добавляет, что слышала о подобных случаях, когда стариков отказываются обслуживать в МФЦ.

Один из комментаторов рассказывает, что другой пенсионерке пришлось идти пять километров до электрички в Подмосковье, потому что водитель автобуса отказался пускать её, когда она ехала с дачи в Москву.

Зампред Московской коллегии адвокатов «Центр Юрсервис» Илья Прокофьев объясняет, что до 28 октября в Москве пенсионерам действительно законодательно запрещено ездить в общественном транспорте (на деле этот запрет игнорируется, как выяснил Sobesednik.ru). При этом в Московской области подобного ограничения нет, обращает внимание юрист:

«Тот факт, что у нее заблокирована именно карта на территории Москвы значения не имеет. Она находилась на территории Московской области, соответственно, действуют правила Московской области. Конечно, в таких обстоятельствах он не должен был ее высаживать»

При этом Прокофьев уверен, что никакая ответственность водителю за это не грозит.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников добавляет, что у сотрудников транспортной сферы фактически нет другого выбора, так как они могли получить от начальства или исполнительной власти указания не пускать пенсионеров, хотя закон это прямо запрещает. Тут, по его словам, они могут сослаться на формально безбилетный проезд пожилого человека, которому отключили социальную карту, а билеты водитель может продавать не всегда.