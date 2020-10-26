В 13 регионах уровень безработицы – 10% и более

По общим данным, собранным агентством «РИА Аналитика» за минувшее лето, средний срок поиска работы составлял 5,9 месяца, пишет «РИА Новости». При этом 18,5% безработных тратили на поиск постоянного заработка год и более.

В сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раз. Эксперты уверены, что дело не только в сокращении числа вакансий и увольнениях, но и в том, что стало проще встать на учет по безработице, а размер пособия увеличился.

Всего сейчас без работы остаются 4,9% трудоспособных граждан. Больше всего застойной безработицы ожидаемо наблюдается в селах — 27,1%. В городе это число равно 14,7%.

Хуже всего дела в тех регионах, где и до этого наблюдались серьезные проблемы с безработицей: это Кабардино-Балкария, Чечня, Тува, Дагестан, Северная Осетия, Дагестан. В Туве показатели по безработице увеличились на 11,6%.

Более чем в два раза выросло число регионов, где уровень безработицы больше 10%. Если в прошлом году было шесть таких субъектов, то теперь их 13.