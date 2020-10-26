Новое перемирие в Карабахе и забастовка в Беларуси. Новости к утру 26 октября

В 8 утра в Нагорном Карабахе началась очередная попытка армий Армении и Азербайджана развести военные силы на территории обострившегося конфликта. Об этом пишет «Интерфакс».

Американский Госдепартамент опубликовал совместное коммюнике США, Армении и Азербайджана. Госсекрерать США Майк Помпео уже отметил, что обе стороны конфликта выразили готовность соблюдать перемирие. Это будет третьей попыткой с момента обострения карабахского конфликта прийти к перемирию.

В Беларуси же с 26 октября начнется общенациональная забастовка, объявленная экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Ее слова прозвучали в ответ на действия силовиков при вчерашнем разгоне акций протеста.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — это единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим недостоин белорусского народа», — цитирует Тихановскую сайт News.ru.

Предполагается, что с сегодняшнего дня должны встать все производства, будут заблокированы все дороги и обвалятся продажи в государственных магазинах. Ранее Тихановская обещала компенсировать всем гражданам утерянное с приходом к власти.

В США продолжается борьба за президентское место между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом, и из поля видимости в риторики двух кандидатов не исчезает Россия. Так, Байден в эфире телеканала CBS назвал Россию главной угрозой для Штатов на политической международной арене.

Байден уверяет, что именно президент РФ Владимир Путин стоит за публикацией дезинформации с якобы перепиской сына кандидата в президенты, из которой следует, что тот мог входить в состав украинской энергокомпании Burisma Hildings.

При этом Китай Байден назвал «конкурентом», но выразил неуверенность в том, что в дальнейшем это может перерасти в «соперничество в плане соотношения сил».

Япония намерена активно выступать в роли лидера движения за создание мира без ядерного оружия, но при этом не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Последний должен вступить в силу с 22 января 2021 года. В него войдут 122 государства, среди которых Великобритания, США, Китай, Франция, пречисляет ТАСС.

Минувшим вечером, 25 октября, в аэропорту Владивостока сняли с рейса мужчину, который кричал о террористах на борту. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Аврора».

Дебошир самостоятельно покинул борт самолета, лайнер с пассажирами вылетел на Южно-Сахалинск без задержки.