Московский суд рассматривал дела о нарушении самоизоляции за 1,5 минуты

В Москве судья Нагатинского районного суда за день рассмотрела 268 жалоб на протоколы о нарушении самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования изданий «Важные истории» и «Холод».

Такое количество дел судья Ольга Шумова рассмотрела 21 сентября, во время восьмичасового рабочего дня с часовым перерывом на обед. Таким образом, она потратила на рассмотрение каждой жалобы примерно полторы минуты.

Исследователи отмечают, что поначалу суды передавали дела коллегам в другие инстанции или возвращали их по формальным причинам. После практика изменялась: гражданам предлагалось признать вину в обмен на отмену штрафа. Большая часть из них согласились на условия, хотя при этом и лишились компенсации за незаконное преследование.

Результат Ольги Шумиловой не такой впечатляющий, как работа Набережночелнинского городского судьи Ленара Хасимова, котолрый рассматривал дела о нарушении режима самоизоляции в среднем за 16 секунд.