В Саратове мужчина получил пожизненное за убийство супруги и ее родителей

В городе Саратове 33-летний мужчина получил пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима за тройное убийство. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Мужчина заподозрил свою супругу в измене и таким образом решил отомстить ей. Дождавшись, пока она и ее родители, которые находились в частном доме, уснут, он проник в жилье и поджег мусор в помещении чулана на первом этаже. При этом сам злоумышленник место пожара покинул.

В итоге 35-летняя женщина скончалась от полученных ожогов на месте, а ее 50-летняя мать с инвалидностью и 55-летний отец умерли в машине скорой медицинской помощи.

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