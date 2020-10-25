Конец карьеры Хабиба и смерть выборгского депутата. Новости к утру 25 октября

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры в UFC после того, как одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоялся в Абу-Даби.

Свой триумф спортсмен посвятил отцу, погибшему в прошлом году. Во время трансляции он перешел с английского языка на русский и посоветовал зрителям чаще бывать со своими родителями. Из UFC Нурмагомедов вышел абсолютным победителем: 29 побед из 29 поединков, уточняет «Интерфакс».

В Азовском море отбуксировали на якорную стоянку танкер «Генерал Ази Асланов», на котором вечером 24 октября произошел взрыв.

При этом разлива топлива на судне не произошло: оно шло пустым из порта Кавказа в Ростов-на-Дону. На борту находилось 13 человек, из которых десять спасены. Судьба еще троих неизвестна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что главу информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, врача и телеведущего Александра Мясникова следовало бы лишить диплома за высказывание о том, что россиянам не следовало бы запрещать полеты в Турцию и на Мальдивы.

Об этом Жириновский сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда»: «Во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?»

Оперштаб столицы ранее сообщил, что в Москве от коронавируса за минувшие сутки умерли 68 пациентов.

Следственный комитет в Выборге возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму в связи со смертью депутата горсовета и бизнесмена Александра Петрова. 61-летний предприниматель и политик получил выстрел в грудь 24 октября, когда находился во дворе своего частного дома.

Сейчас территория, на которой произошло убийство, оцеплена, пишет «РИА Новости». Петров являлся совладельцем нескольких городских предприятий.