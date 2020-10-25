50 жителей Удмуртии вышли на митинг против стройки завода по утилизации химотходов

В Ижевске прошел согласованный митинг против строительства в Удмуритии завода для утилизации чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов в городе Камбарке. Об этом рассказывает телеканал ОТР.

«В случае утечек этих отходов пострадает не только г. Камбарка, но и все ближайшие районы Удмуртии, Башкирии, Татарстана,Пермского края и все, кто расположены ниже по течению реки Кама», — пишут в протестном сообществе активисты. Общественники уверены, что завод может повлиять на показатели заболеваемости, добввив к ним злокачественные новообразования.

Отмечается, что в случае техногенной катастрофы отходы могут попасть в две крупные водные артерии — реки Волгу и Каму.

Ранее портал Mkset.ru писал, что региональные депутаты посетили завод, который планируют перепрофилировать в 2023 году. Их убедили, что все меры безопасности при строительстве и эксплуатации будут строго соблюдаться. В связи с этим депутаты заявляли, что активисты якобы излишне политизируют тему.

«Нас Росатом убеждает, что все идеально, все прекрасно, но у них не прекращаются аварии», — объясняет опасения активистов координатор движения #СтопаКамбарка Тагир Кагарманов.

Ранее Sobesednik.ru писал о преследовании одного из устроителей пикетов в Ижевске Дмитрия Морозова.