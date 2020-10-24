Шестиклассник упал в обморок, другим поплохело – конкурс пения гимна в эпидемию

В физико-математическом лицее №2 во Владикавказе, несмотря на эпидемию коронавируса, решили устроить детям праздник исполнения государственной символики: школьников из параллели шестых классов собрали в актовом зале, чтобы провести конкурс, кто лучше споет гимн России. Один мальчик потерял сознание — упал, выбил зубы и разбил лицо — его сверстникам, которых из-за ограничений ещё и не накормили, от увиденного стало плохо. Пострадавшему, конечно, помогли, в школу даже вызвали его мать, но петь гимн не прекратили.

Как пишет «Кавказ.Реалии», родители детей возмутились произошедшим, написав не только журналистам, но и в прокуратуру. Они также заявили, что детям даже пришлось вызывать скорую, хотя подтверждений этому корреспондент издания найти не смог:

«Даже после такого организаторы приняли решение продолжить конкурс, якобы чтобы у детей не было паники. Там была цепная реакция – глядя друг на друга, у них ухудшалось самочувствие. Некоторые дети до сих пор в шоке и плачут дома», — возмущается один из родителей на условиях анонимности.

По словам исполняющей обязанности директора школы Нелли Маргиевой, с ней у семей свои счеты так как она заменила на этом посту популярного главу школы Франкеля Магомедова, уволенного из-за коррупционного скандала с бухгалтером. Она уверена, что родители снова пытаются её дискредитировать и сожалеет, что эта история лишила её возможности избавиться от приставки «врио», так как правила она всё-таки нарушила — Минобрнауки вынесло ей очередной выговор за проведение мероприятия при участии более 50 человек в одном помещении.

«Мы хотели устроить детям праздник, они любят этот конкурс. И без того несколько месяцев просидели в самоизоляции. А в актовом зале соблюдали меры предосторожности: дистанцию, постоянно проветривали помещения, а сразу после выступления ученики покидали зал»,

— объясняет она свой поступок. В ответ на доносы от родителей она также замечает, что некоторые из них вместо еды дают детям деньги на обед, хотя Роспотребнадзор распорядился временно закрыть буфет из-за коронавируса.

Мальчику она с учителями сразу помогли, привели его в чувства, умыли, вызвали маму, но другие дети были ослаблены голодом, вот и почувствовали себя дурно, говорит Маргиева.

Завуч по воспитательной работе Раиса Пушкарь, организовавшая конкурс сожалеет, что «пошла на поводу своих эмоций и пожеланий учеников», заверив, что не должна была его устраивать в пандемию. Она рассказывает, как тяжело смотреть на детей, которые ограничены в передвижениях:

«Поймите правильно, дети долго готовились к конкурсу, и если бы мы его отменили, то окончательно испортили бы им праздник».

Детский омбудсмен по Северной Осетии Артур Кокаев сказал журналистам, что должен изучить подробности произошедшего и будет готов дать свою оценку к понедельнику. Также проверку готовит Минпросвещения.

В начале октября похожий случай произошел в Великих Луках, когда сразу 14 детям стало плохо во время долгих речей местных чиновников, приехавших выступить перед школьниками.