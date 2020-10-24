"Никому не нужный талмуд": Глава ВАК о решении давать "доктора" без диссертации

Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов считает докторские диссертации «никому не нужным талмудом». Так он объяснил практику выдачи званий доктора наук без написания диссертации.

Речь идет о рекомендации пленума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, который разрешил присуждать доктора наук за защиту краткого доклада, основанного на уже существующих научных публикациях.

«Во-первых, это зарубежный опыт. У нас обязательно диссертация — то есть специально созданная рукопись. А там, как правило, автореферат, к которому прикладываются основные научные публикации автора», — поясняет он «Российской газете».

По словам главы ВАК, таким образом ученую степень уже присуждают в ряде ведущих вузов страны: в СПбГУ, Высшей школе экономики, питерском ИТМО и в других. Причем причиной нововведения является не попытка уподобиться западным странам, а желание дать возможность защититься практикующим ученым, у которых за работой не остается времени для написания столь объемной работы и которым приходится выбирать между реальной наукой и получением звания.

«Главный посыл был от наших активно работающих ученых. Многие из них, весьма достойные научных степеней, не хотели и не могли защищаться только потому, что нужно было отрываться от реальной научной работы и садиться за написание формальной диссертации, да еще "по ГОСТу". И вполне справедливо возмущались, что от них требуют никому не нужный талмуд с большим набором формальных условий», — пояснил Филиппов.

При этом он заверил, что мягче требования к содержанию для претендентов на звание доктора наук не стали, возможно, даже ужесточились, принципиально же изменения касаются лишь формальной составляющей работы.