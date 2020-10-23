Женщинам с инвалидностью, которых стерилизовали в пансионате, могут сделать ЭКО

Правительственный омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время встречи с губернатором Евгением Куйвашевым предложила предоставить женщинам, стерилизованным в Уктусском пансионате, доступ к услуге ЭКО. Об этом пишут «Такие дела».

Сначала о принудительной стерилизации в пансионате написали СМИ, а после в регионе официально признали существование такой практики.

Директор пансионата ранее подтвердила, что за период с 2006 по 2016 годы в Уктусском пансионате стерилизация была проведена у 15 женщин. Когда об этом стало известно, омбудсмен рекомендовала отказаться от подобных мер контрацепции.

В городской больнице №20 утверждалось, что все пациентки давали согласие на операцию. Но при этом многие из них не были оповещены о последствиях.