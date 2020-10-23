От Дурова потребовали ликвидировать бот, обнажающий женщин с помощью ИИ

Правозащитница Алёна Попова обратилась к администрации мессенджера Telegram c жалобой на бот, который при помощи искусственного интеллекта распознает человеческий силуэт на фото и обнажает его.

«Да, это ненастоящее обнажение, но подобные фейковые фотографии выглядят как настоящие и могут нанести огромный ущерб своим жертвам. Конечно же, девушки не дают своего согласия на подобную обработку своих фотографий», — пишет Попова у себя в Facebook.

Правозащитница сетует на то, что от администрации Telegram никакой реакции пока не последовало. По ее данным, через бот прошло уже порядка 680 тысяч фотографий.

Попова лично обратилась к Павлу Дурову с претензией, указав на то, что бот нарушает правила Telegram, но при этом свободно рекламируется в соцсети «ВКонтакте».

Британский портал Wierd пишет, что многие обработанные таким образом изображения выглядят неказисто, однако часть из них похожи на подлинники. Фотографии в среднем набирают более трех тысяч просмотров, а у канала, продвигающего бот, более 50 тысяч подписчиков.

Отмечается, что впервые подобный сервис на платформе DeepNude появился еще в июне 2019 года. Тогда разработчик удалил его, но уже после того, как было проведено 95 тысяч загрузок.

Telegram — не единственный сервис, где используется DeepNude. Приложение также доступно на GitHub, принадлежащей Microsoft.

Правозащитники заявляют, что подобные боты могут нанести долгосрочный вред девочкам и женщинам. Жертвы такой обработки могут столкнуться с преследованием, шантажом или местью.

Уточняется, что приложение работает прицельно только с женскими изображениями.