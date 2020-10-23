Москалькова просит уточнить основания для применения оружия полицейскими

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова во время круглого стола в Госдуме заявила о необходимости внести пояснения в закон «О полиции». Об этом пишет News.ru.

Конкретно она выразила претензии к частям закона, в которых речь идет о ситуациях, когда правоохранитель может применить огнестрельное оружие. По ее мнению, нужно обозначить, какие ситуации следует расценивать как угрозу нападения на сотрудника.

Дискуссия возникла на фоне законопроекта кабмина, который расширяет полномочия полиции. В проекте также прописано право вскрывать автомобили и оцеплять дома.