«Угодлив и труслив»: Садальский оскорбительно поздравил Михалкова с днем рождения, досталось и Путину.

21 октября известный российский режиссер Никита Михалков отметил 75-летний юбилей. Разумеется, что в столь знаменательный день с поздравлениями в адрес одного из самых значимых отечественных режиссеров современности выступили многие его коллеги по режиссерскому цеху, а также актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса.

Не остался в стороне и актер Станислав Садальский, который в последнее время перепрофилировался в популярного блогера и радует подписчиков занимательными историями из жизни российских селебрити. Кроме того, было бы ошибочно не признать, что Станислав Юрьевич в последнее время стал заметно более политизированным, поскольку тонко чувствует основные тенденции и значимость действий тех или иных персон. К таким персонам он, судя по всему, относит и вчерашнего юбиляра. А потому поздравление Садальского в адрес Никиты Сергеевича получилось едким, резким, ироничным и в чем-то даже оскорбительным.

На своей страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал архивный снимок, на котором изображен виновник торжества, пытающийся заглянуть в глаза российскому президенту Владимиру Путину. Судя по подписи, которой Садальский сопроводил этот кадр, он считает это фото идеальным отражением сути прославленного режиссера.

«Поздравляю с юбилеем! Никита Михалков – квинтэссенция нашего народа и собирательный образ в его лучших проявлениях. Талантлив, умен и внешне красив, но при этом бесстыж, угодлив, жаден и труслив», – пишет автор.

К слову, досталось от Садальского и второму фигуранту архивного снимка, поскольку о главе государства актер высказался в еще более уничижительном тоне. «Путин тоже олицетворение нашего народа, правда в более низкой ее части», – подытожил он и добавил к подписи большое количество смайликов.