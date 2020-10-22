Младший сын экс-министра энергетики скупает элитное жилье в центре столицы

26-летний сын экс-министра энергетики Игоря Юсуфова стал владельцем по меньшей мере двух дорогих объектов недвижимости.

Так, в 2019 году Максим Юсуфов купил квартиру площадью 123,7 кв. м в ЖК «Необыденный дом», который расположен в районе «Золотой мили», по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5. Рыночная стоимость объекта составляет 144 миллиона рублей. Из его окон дома открывается вид на Храм Христа Спасителя, рядом находятся модные бутики и рестораны. Исторический фасад здания выполнен в стиле русского классицизма.

Также Юсуфов-младший приобрел квартиру площадью 114,1 кв.м в непосредственной близости от метро Кропоткинская, в районе Хамовники, ее цена – приблизительно 200 млн рублей.

Отмечается при этом, что на сына бывшего чиновника зарегистрировано несколько юрлиц, однако его бизнес приносит лишь убытки.

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