Глава Минздрава самоизолировался из-за подтвержденного коронавируса в его семье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко будет работать удаленно из дома, так как был вынужден уйти на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у одного из членов его семьи, рассказал «РИА Новости» его помощник Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал он, не уточнив, кто именно в семье заболел.

По словам Кузнецова, проблем с самочувствием у Мурашко сейчас нет. Решение об уходе на самоизоляцию было принято для предотвращения распространения болезни среди чиновников Минздрава. Уточняется, что пока на публичных мероприятиях своего руководителя заменит его первый заместитель Игорь Каграманян.