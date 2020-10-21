Топ-10 скандальных цитат, которыми запомнится протоиерей Дмитрий Смирнов

На 70-м году жизни умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Священнослужитель был медийной фигурой РПЦ и оставил после себя много ярких цитат. Sobesednik. ru выбрал самые скандальные.

1. Про ум женщин

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость».

2. Про гражданский брак и бесплатных проституток

«Неохота сказать «Я бесплатная проститутка», поэтому говорят «У меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает».

3. Про подарки священнослужителям

«Журналисты гоняются за жареными фактами – часы не те, ботинки не такие. Я за свою деятельность пастырскую пока еще не купил себе ни одной машины. Зачем мне покупать? Мне мой народ дарит. Какую подарят, на такой и езжу».

4. Про образование

«Важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь».

5. Про смерть академика Игоря Кона

«И вот сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. Поэтому, несмотря на то, что прогрессивное человечество и скорбит, но я думаю, что все религиозные люди в нашей стране (и христиане, и мусульмане, и иудеи) восприняли эту весть с чувством глубокого… удовлетворения».

6. Про демократию

«Я считаю, что Черчилль был прав – большей мерзости, чем демократия, нет».

7. Про «траву» в Афганистане

«Афганистан – соседнее государство, мы там уже воевали, знаем, что и где там находится, со спутников все поля видны. Неужели не видно плантации? Поэтому надо, чтобы прилетел самолёт, на бреющем полете полил эти маковые поля, и больше ничего не будет расти. Задача-то несложная. Если американцы начнут сбивать наши самолеты, то тогда мы будем использовать ракеты».

8. Про атеистов

«Жизнь атеиста бессмысленна. Последовательный атеист должен покончить самоубийством. Потому что нет смысла «жить, учиться и бороться», если после смерти только лопух вырастет».

9. Про народ

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца».

10. Про суррогатное материнство

«… это бунт против Бога, очень весёлый фашизм: договор – деньги – отъём ребёнка».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)