Путин подарил Никите Михалкову на юбилей звание Героя Труда

Кинорежиссер Никита Михалков получил звание Героя Труда. Об этом сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина, который подписал соответствующий указ 21 октября, в день рождения артиста.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу», — говорится в тексте сообщения.

Карикатура, посвященная попытке Михалкова зарегистрировать товарный знак "Никита Бесогон" // Рисунок: Камиль Бузыкаев

Сегодня Михалкову исполнилось 75 лет. Это уже не первый раз, когда дни присвоения госнаград Владимиром Путиным «совпадают» с днями рождения их лауреатов, например, 14 сентября президент наградил главу «Единой России» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Перед этим в регионах прошли выборы, в которых активно участвовала партия Медведева.

Sobesednik.ru тоже подготовился к юбилею Михалкова и сделал подборку «любимых» персонажей, которых режиссер активнее всего ругает в своих передачах: