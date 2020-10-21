Плата за задержания, мэр-линчиватель, стерилизация и доходы. Главное к 21 октября

ЕСПЧ постановил выплатить 18 россиян компенсацию общей суммой 140 тысяч евро из-за задержаний на акции протеста против результатов выборов в Госдуму в декабре 2011 года, поскольку были нарушены их права на свободу и на справедливое судебное разбирательство, а также запрет пыток. Об этом сообщил Алексей Навальный.

Ещё семь россиян, включая правозащитника Льва Пономарева, организация признала пострадавшими от действий российских властей при задержаниях на акциях с 2010 по 2014 годы, передает «Медиазона». Им должны выплатить 49 тысяч евро. Россия нарушила их права на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил, что слова его руководителя были вырваны из контекста. Ранее глава города Александр Высокинский на вопрос Е1 о том, можно ли жителям самостоятельно выталкивать людей без масок из общественного транспорта, ответил: «Можно и нужно». Теперь его пресс-служба заявляет, что говорил лишь о необходимости соблюдать масочный режим.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что с 2016 года в «Уктусском пансионете» не проводилось стерилизации. По её словам, тогда на это подали жалобу и было решено отказаться от подобных процедур. Она также назвала такую практику методами «каменного века». Ранее о принудительной стерилизации десятка женщин сообщила одна из постоялиц пансионата.

Блогер Илья Варламов, рассказывая о принудительной стерилизации в регионе, сравнил это с практиками Третьего рейха, а своих подписчиков, у которых эта новость не вызвала сочувствия он назвал: «Мои дорогие людоеды, вершители человеческих судеб и сторонники правильной генетики»:

«В Третьем рейхе был принят закон, который предусматривал принудительную стерилизацию людей с физическими или психическими „дефектами“. (...) В Екатеринбурге к людям относились как к собакам. (...) До массовой ликвидации “неполноценных” детей хотя бы не дойдёт?»

— написал Варламов в своем Instagram.

РБК обращает внимание на то, что в проекте бюджета на следующие три года расходы на молодежную политику решено сократить на 12%.

Согласно данным Росстата, за период с июля по сентябрь 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,8% в годовом выражении.

Как пишет «КоммерсантЪ», за последние 10 месяцев цены на автомобили в России выросли на 3-15%, посчитали в дилерском центре «Авилон». Для разных марок увеличение цены свое, но отмечается, что рост обусловлен девальвацией рубля: подорожала на 7% даже российская Lada. В компаниях «Рольф» и Volvo пояснили, что рост цен на авто из-за падения рубля ещё не завершен. По оценке Сергея Удалова из «Автостата», рубль потерял 25-30%. Из-за дефицита машин продавцы также отменяют скидки.