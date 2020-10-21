Никто не хочет быть мэром Магадана

В конкурсе на пост главы Магадана не выразил желание участвовать ни один человек. Об этом сообщает издание «Весьма».

Срок приема заявок был объявлен до 20 октября, но к настоящему времени никто не изъявил желание возглавить город.

Пока власти собираются объявлять новый конкурс, обязанности продолжает исполнять действующий глава Магадана Юрий Гришан. «Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться», — пояснил он изданию.

Должность градоначальника в Магадане сейчас является невыборной, мэра назначает своим решением городская дума, однако для этого кандидата ей должна предоставить специальная комиссия.