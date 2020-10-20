СМИ узнали о намерении властей Москвы усилить карантинные меры

В последние дни огромное количество журналистов, обозревателей и политологов ломают голову над тем, какой именно из форматов карантина выберет российская власть, чтобы соблюсти баланс между эффективностью, экономической целесообразностью и всеобщим недовольством. Стоит лишь немного качнуть этот краеугольный камень в одну из сторон, и система рассыпется, словно замок из песка. Экономика едва выдерживает, пытаясь на дрожащих ногах вынести на себе груз новых и старых социальных гарантий и внешних негативных факторов, эпидемиологическая ситуация и вовсе отказывается меняться и тем более выходить на плато, несмотря на те меры, которые были приняты в последние недели. Ну а о недовольстве народных масс и говорить нечего – их терпение многим и без того кажется затянувшимся.

Между тем, как пишут СМИ, отказываться от постепенного «закручивания карантинных гаек» федеральный центр не намерен. Впрочем, чтобы это понять, не нужно иметь «своего человека» в высоких кабинетах. Это хорошо просматривается по последним действиям властей, что давно интерпретировали самые чуткие из экспертов, отметившие, что ограничительные меры в будущем только ужесточатся. Более того, некоторые эксперты полагают, что вводить карантин и закрывать россиян по домам власти теперь будут иначе, стараясь создать такие условия, в которых гражданам самим придется сделать выбор отнюдь не в пользу гражданских свобод. И больше всего в нынешней ситуации страдает столица. Впрочем, удивительного в этом мало – как ни крути, но Москва – крупнейший культурный, экономический, туристический и деловой центр страны, а также самый густонаселенный город в России.

Недавно же стало известно о том, что власти уже обсуждают возможность введения нового вида пропусков для жителей Москвы. Согласно задумке, отныне QR-коды, использование которых ранее носило ограниченный характер, будут применяться более широко. Так, попасть в парикмахерскую или, к примеру, книжный магазин можно будет только через специальный QR-код, сообщает «Коммерсант».

При этом авторы подчеркивают, что на данный момент такие условия действуют исключительно в отношении посетителей клубов и баров, работающих в ночное время. Но даже в этом случае столичная мэрия может получать номера телефонов и данные о геолокации тех сотрудников и клиентов заведений, которые прошли необходимую регистрацию. И в случае, если у кого-то из них впоследствии будет выявлен коронавирус, уведомление будет отправлено всем, кто в последние несколько дней находился с этим человеком рядом. В столичной администрации, как пишут журналисты, уже подтвердили намерение распространить эту практику на салоны красоты и магазины непродовольственных товаров, разумеется, если она докажет свою эффективность.