Россети устранили последствия аварии, оставившей Туву без электричества

В Туве сотрудникам Россетей удалось восстановить подачу электричества, сообщил глава Республики Шолбан Кара-Оол.

«Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились. Прошу на этом примере, всем аварийным службам оценить свои структуры, проверить исправность дополнительных источников энергии, уровень взаимодействия», — говорится в его сообщении во «ВКонтакте».

Как пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе «Россети ФСК ЕЭС», отключение электропитания произошло в 08:18. В течение одного часа и 11 минут авария была устранена. Там также сообщили, что причиной произошедшего стало отключение одной из линий электропередач в регионе защитной автоматикой.

В компании назвали «некорректной» формулировку г-на Кара-Оола, написавшего, что «специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение». Там заверили, что это не соответствует действительности.