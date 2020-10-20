РБК исключает новые "нерабочие дни с сохранением зарплаты", а "Ъ" допускает

Два федеральных чиновника заявили, что руководство страны не рассматривает сценарий с возобновлением глобального карантина по всей России, как это было сделано весной этого года. Об этом сообщает РБК.

Развитие событий, при котором президент РФ Владимир Путин повторно объявит полный локдаун, также известный как самоизоляция и «режим нерабочих дней с сохранением заработной платы», полностью исключен. Собеседники издания объясняют это тем, что среди специалистов, к мнению которых прислушивается г-н Путин, все однозначно «говорят об отсутствии необходимости локдаун».

Ранее об отсутствии необходимости вводить в стране карантин заявляли ряд федеральных чиновников высшего уровня, включая главу Роспотребнадзора Анну Попову. При этом количество новых случаев в сутки продолжает стремительно расти с каждым днем.

При этом «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники пишет, что Кремль, как и мэрия Москвы, не исключают возможности возобновления локдауна, хотя надеются дождаться вакцины, не доводя до него. Это называют нежелательным сценарием, но исключать его полностью не намерены. Об этом ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что режим «нерабочих месяцев», который президент объявил весной, пообещав сохранить зарплаты людей, привел к потере 850 миллиардов рублей только из доходов официально работающих россиян, даже большие потери эксперты допустили у граждан в теневом секторе экономики.