Проезд в транспорте могут ограничить, обязав получать QR-коды: как это будет

Эксперт допустил введение системы штрих-кодов в метро и автобусах. По аналогии с электронными пропусками весной.

В Москве вход в ночные заведения теперь только по QR-кодам, на очереди чек-ин в салонах красоты. Могут ли QR-кодами заменить электронные пропуска в общественном транспорте, которые вводились в первую волну коронавируса?

Уже более 500 ночных развлекательных заведений столицы получили QR-коды. Владельцы заведений оформляют их на сайте госуслуг. Посетители должны при входе отсканировать код на своем смартофне, перейти по полученной ссылке и авторизоваться или по номеру телефона, или через портал mos.ru. Подтверждение о регистрации придет в смс-сообщении, которое надо показать при входе.

Если в заведении будет обнаружен больной коронавирусной инфекцией, оповещение об этом придет всем посетителям, которые могли с ним пересекаться.

Московские власти возлагают на систему QR-кодов надежды и готовы перенести ее и на другие объекты, в частности, на салоны красоты и непродовольственные магазины.

Может ли это система быть применена на общественном транспорте вместо пропусков, которыми пользовались весной? Тогда пропуски на проезд привязывались к картам «Тройка». И самое главное — не спровоцирует ли это пробки в метро?

Эксперт компании «Инфосистемы джет» Дмитрий Каросанидзе считает, что теоретически в использовании кодов на транспорте нет ничего невозможного.

– Конечно, потребуется установка сканирующего устройства на турникет, — говорит руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Каросанидзе. — В принципе любая дополнительная автоматизация усложняет процесс. Помимо карты «Тройка», пассажиру придется еще сканировать код.

Мы прекрасно понимаем, какие пробки могут собираться в метро в часы пик, и если сканирующим устройством будет оборудован не каждый турникет, то это сильно увеличит время прохождения, – отмечает эксперт.

Напомним, что пока система прохождения по QR-кодам в развлекательные заведения находится в режиме тестирования.