Мизулинские поправки в Семейный кодекс не нашли одобрения в СПЧ и правительстве

Ни Совет по правам человека при президенте, ни правительственная комиссия по законодательству не одобрила законопроект, запрещающий органам опеки изымать детей из семьи без решения суда. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости».

Ранее Sobesednik.ru писал об этой инициативе с комментарием руководителя фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Еленой Альшанской. По ее словам, подобные поправки в Семейный кодекс увеличат число дел, возбужденных в отношении родителей. А возможность досудебного изъятия ребенка должна иметься для случаев, когда несовершеннолетнему очевидно угрожает опасность под крышей родного дома.

Глава СПЧ Валерий Фадеев настаивает на том, что подобные поправки требуют широкого общественного обсуждения и в центре внимания всегда должны оставаться права ребенка. В правительственной комиссии же видят в инициативе очевидный перекос в сторону прав ребенка.

Напомним, предложение о поправках в Семейный кодекс на рассмотрение в Госдуму внесла группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.