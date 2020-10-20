Активистке из Барнаула угрожают подкинуть наркотики или "уработать"

Жительница Барнаула Мария Пономаренко рассказала в интервью «Сибирь.Реалии», что 13 октября к ней со спины подошел неизвестный мужчина и приставил острый предмет к спине.

В тот день судья оставил в силе приговор на 10 тысяч рублей штрафа в связи с участием Марии в публичной акции «Покорми голубей». Защитником активистки выступал юрист «Общественного вердикта».

«Если ты не угомонишься – мы тебе или наркоту подкинем или уработаем так, что мать родная не узнает», — цитирует активистка слова мужчины, который подошел к ней сзади. При этом на куртке остался след от пореза.

Мария Пономаренко полагает, что угрозы могут быть связаны с ее вниманием к делу о краже бюджетных денег, рассчитанных на закупку квартир для детей-сирот.

«В этом году из федерального бюджета на приобретение квартир было выделено 1,2 миллиарда рублей, а квартир куплено всего на 49 миллионов рублей. Этим вопросом, кстати, занялся уже Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"», — говорит активистка.

По словам Марии, примерно за десять дней до ситуации с ножом к ней уже подходил неизвестный с похожими угрозами, но без холодного оружия.