Врач, выдавший разрешение на оружие нижегородскому стрелку, арестован

В Нижегородской области арестован врач, выдавший 18-летнему Данилу Монахову разрешение на ношение оружия. Об этом пишет портал «Такие дела» со ссылкой telegram-канал судов общей юрисдикции региона.

Напомним, неделю назад молодой человек застрелил трех человек, ранил пятерых и сам был найден мертвым.

Медик в случае доказания вины будет привлечен к ответственности по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Юноша вместе с отцом ходил на охоту и в злополучный день воспользовался ружьем не по назначению. Известно, что он убил в том числе свою бабушку.

Согласно версии следствия, стрелок получил разрешение на ношение оружия без фактического медицинского освидетельствования. Также выяснилось, что ранее он наблюдался у психиатра в связи с депрессивным расстройством.