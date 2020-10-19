В Питере с дома сняли таблички жертв репрессий, чтобы он не выглядел "как кладбище"

На улице Рубинштейна, 23 в Санкт-Петербурге по требованию трех жильцов с дома сняли таблички с именами репрессированных ленинградцев. Об этом пишет «Фонтанка».

В Северной столице адрес известен как «довлатовский дом». На нем располагалось 16 табличек. Против их демонтажа выступали, в частности, историк Лев Лурье и депутат Борис Вишневский.

Основатель проекта «Последний адрес», в рамках которого и были установлены памятные артефакты, Сергей Пахоменко рассказал, что в управляющей компании пытались убедить жителей, что все установки согласованы и не портят архитектурный облик здания.

Одна из противниц табличек рекомендовала журналистам обратить внимание на пенсии и беспризорников, а не на «то, что не надо». Она настаивала, что для установки табличек следовало получить согласие от всех обитателей дома.

«Вы знаете, что у нас погибли руферы. Ну давайте сейчас их товарищи придут, повесят таблички и уйдут счастливые-радостные», — заявила она. Также она добавила, что у нее свое мнение по поводу убитых репрессированных граждан. Он заверила, что их не убили, но отказалась обсуждать эту тему с журналистами.

Также в общедомовом чате высказывались мнения, что табличек слишком много для одного дома.

Пархоменко отмечает, что чаще всего люди, не желающие, чтобы на их домах появлялись таблички о репрессированных, используют бытовые аргументы о том, что у них портится настроение. Также они просят установить таблички на кладбище, а не на стене жилого дома, или спрашивают, почему именно имена репрессированных, а не «блокадников».