В Крыму "исправили" биографию чиновника, работавшего пожарным в Одессе в 2014-м

На официальном сайте правительства Республики Крым опубликована заведомо недостоверная информация о Владимире Боделане, новоназначенном заместителе главы Симферопольского района.

На это обратил внимание telegram-канал «Новый век».

«С декабря 2010 по июль 2014 г. занимал должность заместителя начальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России – начальник Крымского филиала ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России», – говорится на сайте.

При этом известно, что в тот период Боделан занимал должность начальника главка МЧС Украины по Одесской области – именно он был «начальником пожарных» 2 мая 2014 года, когда в областном центре произошло сожжение людей в Доме профсоюзов.

«Админ сайта правительства РК не виноват – разместил что велено, – отмечает telegram-канал. – Кем бы ни было велено, кто-то переступил черту. Так нагло врать о работе Боделана в Крыму в его одесский период – явно неправильно. И если Боделану действительно не в чем себя винить, то что ж тогда подделывать биографию?»