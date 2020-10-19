По решению Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону, который удовлетворил иск АО «Концерн «Покровский» и А.В.Коровайко о «признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и репутацию», «Собеседник» публикует опровержение сведений, распространенных 8 июля 2019 года по адресу в сети Интернет (https://sobesednik.ru/obshchestvo/20190708-korovajko-bolshe-ne-milliarder). Таковыми суд и истец почему-то сочли фразы:

«Человек из полпредства

В 2004 году, хозяин винного завода в Ростовской области – Бондо Бабунидзе, рассказывал «Новой газете», как на встрече, которая должна была состоятся с Федеральным Инспектором и сотрудником полпредства – Андреем Коровайко его несколько часов избивали вооруженные люди до тех пор, пока директор завода не подписал долговые расписки (позже признание судом недействительными).

«Мой помощник Вано Ахоишвили познакомил меня с предпринимателем Нерсесяном и федеральным инспектором Южного округа Андреем Коровайко. Коровайко ввел меня в дом Казанцевых. Я бывал там неоднократно, Тамара Казанцева обещала мне всяческое содействие в развитии моего бизнеса и свое покровительство…Когда я отказался подписывать написанный Коровайко новый устав и учредительные документы нашего ООО «Самтрест», она позвонила мне и сказала: «Если не подпишешь, я с тобой по-другому поговорю!» – так описывается эта история в статье которую, можно найти на сайте «Новой Газеты».

Описываемое избиение – относится к 2002 году. Согласно системе «Скрин», тогда у ООО «Самтрест» появились новые собственники: Антон Рукавишников, Олег Пономарев, и Генадий Калинченко. Антон Рукавишников известен в СМИ как брат Ирины Рукавишниковой - первой жены Андрея Коровайко.

Сегодня Ирина Рукавишникова – сенатор от Ростовской области, но еще несколько лет назад она была вице-спикером Ростовского Заксобрания. Многочисленные СМИ сообщали, будто именно благодаря ее усилиям концерну «Покровский» удалось достичь значительных успехов в освоении земель и фирм на юге России».

«Коровайко отвечавший в аппарате В. Казанцева за развитие малого и среднего бизнеса, по свидетельству прессы, участвовал в захвате и других предприятий, например, объединения «Севкавтара» и фабрики цветной печати имени Ильича в центре Ростова».

«Совпадение или нечто большее, но судья Ростовского Арбитража, которую СМИ называют женой Чебанова, много лет сопровождала деятельность группы Коровайко. Дошло до того, что Следственный комитет РФ был вынужден проверять «аффилированость» судьи и бизнеса ее предполагаемого мужа. Правда проверка предсказуемо пришла к выводу, что нарушений нет. А кто бы сомневался!

Тогда мы сами изучили процессы судьи с участием фирм, связанных с Андреем Коровайко – от самых ранних (2013 год) до дел 2017-2018 годов — и не смогли найти дел, в которых эти фирмы судья не признала бы победителями. Больше того, к сожалению для нашей юстиции, нам не удалось найти среди этих дел Чебановой, крупных споров НЕ связанных с Андреем Коровайко».

«В 2017 году Лариса Чебанова была вынуждена подать заявление о своем уходе из коллегии судей ("http://ros.vkks.ru/publication/50002/" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer"). Причиной вынужденного ухода мог стать громкий скандал с судьей Хахалевой из Краснодарского края. Ведь Андрей Коровайко заметно отметился и на Кубани.

Кущевское наследие

Концерн «Покровский» давно и активно «занимался» землями в Краснодарском крае. Не стесняясь работать в знаменитой на всю страну «Кущевке», концерн заменил собой ушедших на зону либо в мир иной Цапков. И, если верить «Новой газете», действовал старыми цапковскими методами:

«– Поспела пшеница. Мои работники приехали на поле, и ба! – там ездят комбайны «Покровского». Собирают зерно. Работники вызвали меня. Приехала с документами. Начала выяснять отношения. «Покровские» уехали – против документов не пошли. Но 10 тонн зерна с собой все-таки увезли. До сих пор я это зерно не вернула – рук не хватает, чтобы судиться. Потом у меня попытались отхватить целое поле – приехали 25 человек на КамАЗах, посадили на моей земле кукурузу и сказали, что теперь поле принадлежит им. Удалось отбиться через суд. Последний раз 4 июля этого года приезжали – выкосили 4,58 га пшеницы. Сказали, что один из пайщиков продал им свою землю. Надо разбираться. Все равно не понимаю, почему они убирают, если не сеяли?» Рассказывал в 2017 году «Новой газете» о деятельности Покровского краснодарский фермер Нина Карпенко».

«В 2017 и 2018 годах издание юга запестрели заголовками: «Вместо Цапков – пришли Кущевские». Впрочем, Коровайко и Чабанову и тут повезло: на пост главы СК по Ростовской области был назначен Аслан Хуаде, человек для которого Кущевка была родным регионом».

«Впрочем, партнеры все-равно предпочитают отойти в тень, уступив публичные позиции другим персонам: собственницами огромной бизнес-империи становятся Ангелина Коровайко и Тамара Чебанова, которых в регионе называют матерями бизнесменов.

Земля горит под ногами

Но безнаказанность рождает беспредел. В 2017 году начинает полыхать Ростов на Дону. Горят сотни домов. Гибнут люди. Министр МЧС вынужден докладывать президенту страны о последствиях этого страшного пожара. При этом в СМИ провели прямую параллель между поджогами и сотрудниками некоего ЧОО «Атлант».

«С самого начала оперативная работа проводилась по нескольким крупным застройщикам Ростова-на-Дону. Мы допросили сотрудников администрации, чтобы выяснить – кто настойчиво интересовался получением земли рядом со сгоревшими кварталами, подняли поступившие ранее обращения граждан, жаловавшихся на угрозы. Установлено, что угрожавшие гражданам злоумышленники являлись официальными сотрудниками частной охранной организации «Атлант», – пояснил АПН знакомый с материалами оперативного расследования сотрудник правоохранительных органов. – Среди учредителей ЧОО изначально значились Чебанов Аркадий Олегович и Коровайко Виктор Васильевич, впоследствии учредителями были зарегистрированы другие лица, но Коровайко и Чебанов сохраняли над «Атлантом» фактический контроль. Так мы вышли на вероятного заказчика, который в настоящий момент является главным подозреваемым – концерн «Покровский»

«Конечно, бывшая жена в качестве сенатора, следователь в качестве защитника, мамы в качестве номинальных держателей долей – все это должно и может помочь».