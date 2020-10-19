Молчание Трампа о Навальном и пояснения минского прокурора. Новости к утру 19 октября

В Москве заявили об ужесточении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима на общественном транспорте, пишет «Интерфакс». В связи с этим запланировано проведение рейдов со стороны полиции и ГКУ «Организатор перевозок».

Строже всего проверки будут проводится на МЦД, в трамваях, автобусах и электробусах, предупредили в департаменте транспорта Москвы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время эфира на канале CBS News заметил, что американский президент Дональд Трамп никак не отреагировал на кейс политика с отравлением.

«Я заметил, что Трамп не выступил с осуждением. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке», — заявил Навальный.

В Вологде мужчину, который оставил комментарий о взрыве в архангельском управлении ФСБ в Сети, все-таки был осужден на пять лет колонии строгого режима о статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на политика Сергея Гужева.

Не учел суд ни сотрудничество вологодца со следствием, ни наличие у него двух маленьких детей, ни грамоты за помощь социальным учреждениям.

Минский прокурор Олег Лаврухин пояснил, что участников провластных акций в столице Беларуси не задерживают, потому что они проходят в законном формате и там не используется определенная символика.

«Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов… никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе», — цитирует прокурора «РИА Новости».