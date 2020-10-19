Китай сохранил положительный  прирост ВВП, несмотря на локдаун

Официальный представитель Государственного статистического управления Китая Лю Айхуа заявила, что экономика страны успешно восстанавливается и покажет наибольший рост в этом году.

Так, несмотря на пандемию коронавируса, которая остановила производство в стране в начале года, уже сейчас показатели ВВП достигли 0,7% в среднем значении, передает ТАСС.

При этом отмечается, что в третьем квартале динамика роста показывает 4,9%. В июле прошлого года этот показатель был равен 6%.

Уровень безработицы в Китае в сентябре составил 5,4%. Чуть меньше этот показатель в возрастной группе 25-59 лет. Средние доходы населения при этом выросли на 3,9%.