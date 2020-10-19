Экс-мэр Норильска отработает полгода за переписку в мессенджере

Красноярский краевой суд приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметина к шести месяцам обязательных работ по делу о халатности в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Из его зарплаты в счет бюджета при этом будет изыматься 15%, передает ТАСС.

Напомним, разлив топлива произошел 29 мая и вызвал общественный резонанс. В частности, с критикой ситуации выступал президент РФ Владимир Путин.

28 июля горсовет принял отставку Рината Ахметина. Позже тот уточнил, что его лишили должности из-за недоверия краевых властей.

Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», что в доказательной базе по делу о халатности использовались материалы переписки Ахметина в одном из мессенджеров. Было установлено, что принимаемые градоначальником решения стали причиной для увеличения размера причиненного вреда в результате чрезвычайной ситуации.

Бастрыкин указывает на то, что Ахметин знал о количестве топлива, попавшем в водоем, но не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации.