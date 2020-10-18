Елизавета II помиловала убийцу, остановившего террориста на Лондонском мосту

Королева Великобритании Елизавета II впервые воспользовалась своим правом на помилование в отношении человека, совершившего убийство. Таким образом она поощрила «исключительно смелые действия» 42-летнего Стивена Гэллэнта, который в 2019 году бросился на террориста Усмана Хана, вооруженного двумя ножами, пишет Mirror.

В руках самого Гэллэнта при этом оказался лишь полутораметровый бивень нарвала, который в качестве декорации был закреплен на здании Зала рыботорговцев (Fishmongers' Hall), где он помогал проводить конференцию Learning Together («Учимся вместе») для помощи в реабилитации заключенных. Вместе с другим прохожим, который вооружился огнетушителем, он отвлек террориста до прибытия полиции, застрелившей агрессора.

Скриншот видео Mirror

Гэллэнт был осужден в 2005 году за убийство пожарного Барри Джексона, которого он забил до смерти возле паба. Он получил 17 лет и теперь сможет сократить 10 месяцев от своего срока.

Издание отмечает, что поводом для споров такое решение королевы не станет после того как семья убитого им Джексона поддержала индульгенцию: «Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться», — сказал Джек Джексон, сын погибшего.

Сам Гэллэнт объяснил свой поступок, отметив, что действовал без «колебаний», следующим образом: «Я понял, что что-то не так, и должен был помочь. Я видел раненых. Хан стоял в фойе с двумя большими ножами в руках. Он представлял явную опасность для всех».