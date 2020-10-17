После отмены моратория на смертную казнь в США впервые за 60 лет казнят женщину

В США в декабре пройдет девятая по счету казнь после отмены моратория в июле текущего года, пишет «Новая газета» со ссылкой на Минюст государства.

Примечательно, что казнить впервые за 60 лет будут женщину. Ею станет Лиза Монтгомери из штата Канзас, которая была осуждена за убийство беременной женщины и кражу ее неродившегося ребенка.

Известно, что она совершила убийство в 2004 году. Под видом покупательницы щенка она проникла в дом беременной американки Бобби Джо Стиннетт, вспорола ей живот и украла ребенка.

В 2007 году присяжные предложили использовать против Монтгомери высшую меру наказания — смертную казнь. Суд принял такое решение, но до сих пор оно не было исполнено в связи с мораторием.

Казнь назначена на 8 декабря. Женщине введут спецраствор, который лишит ее жизни.

Ранее в России было предложено заменить наказание в виде смертной казни на пожизненное одиночное заключение.