На Урале полиция силой увезла в участок женщину, которая пришла в магазин без маски

В городе Каменске-Уральском полиция составил на местную жительницу два протокола: о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при угрозе ЧС. Все из-за того, что она пришла в магазин без маски.

В пресс-службе ГУМВД региона пояснили, что женщина была замечена в торговом зале без средств индивидуальной защиты, но игнорировала претензии правоохранителей. Маску она надела только на улице, пишет портал Е1.

Правоохранители все равно попытались задержать гражданку для составления протокола. Она силой была помещена в салон служебного авто и доставлена в участок. Все происходящее очевидец снял на видео.