Работники морского порта во Владивостоке оккупировали кабинет гендиректора

Во Владивостоке сотрудники Морского торгового порта не пускают в рабочий кабинет нового гендиректора Романа Кухарука. Они требуют вернуть к должности экс-руководителя Заирбека Юсупов, пишут «Такие дела».

«До тех пор пока наши требования не выполнены, мы сами будем управлять портом, мы в отличие от вас знаем, как это делать! Мы передадим кабинет гендиректора ВМТП только З.К. Юсупову», — заявили работники в опубликованном в Сети обращении.

5 октября Роман Кухарук во время встречи с сотрудниками порта был закидан рабочими касками и ему пришлось ретироваться. Вместе с ним был президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев, который, по свидетельствам очевидцев, назвал работников «быдлом».