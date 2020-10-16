Полицейских-вымогателей в Башкирии приговорили к 8 и 10 годам заключения

В Уфе районный суд определил наказание для двух полицейских и их подельников, которые промышляли вымогательством, угрожая гражданам преследованиями по наркостатьям. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие установило, что только в мае 2018 года полицейские путем вымогательств получили более 560 тысяч рублей. Из них 60 тысяч были переданы в виде подарочных сертификатов на покупку одежды.

Другой же пострадавший вынужден был заложить машину в ломбард, чтобы отдать злоумышленникам деньги. Отмечается, что при этом он вынужден был провести время с ночи до утра пристегнутым к рулю, пока не откроется ломбард.

Также был установлен факт соучастия полицейских в инсценировке столкновения между двумя автомобилями. Так им удалось взыскать 145 тысяч по фиктивному ДТП со страховой компании.

Сотрудники полиции получили 8 и 10 лет колонии по пяти составам. Их сообщники — 10 тысяч рублей штрафа и 4,5 года лишения свободы.