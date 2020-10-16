Дептранс Москвы заявил, что 96% всех людей в транспорте носят маски

Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что почти все москвичи надевают маски, заходя в общественный транспорт. По сведениям ведомства, маски носят 96% пассажиров метро, а на некоторых станциях — 99%. Сколько из них носят перчатки, в дептрансе не написали, но напомнили, что это нужно делать.

«Хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передаётся не менее активно», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Кроме того, в мэрии признали, что граждане относятся к борьбе с коронавирусом «сознательно»: «Мы хотим поблагодарить москвичей за сознательность и просим не снимать средства защиты в течение всей поездки».

При этом дептранс не поясняет, как в общественный транспорт смогли пройти 4% людей без масок, ведь ещё вчера они обещали не пускать никого, кто не надел маски или перчатки. Ранее «Интерфакс» сообщил, что эта угроза оказалась блефом столичных властей, так как с утра в метро пускали абсолютно всех. Также агентство оценило число людей, носящих маски на Таганско-Краснопресненской линии, в 80%, а вот перчатки надели не более 10% пассажиров.