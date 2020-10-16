31 января в 2021 году будет выходным за счет январской субботы

В правительстве сообщили об изменениях в производственном календаре на 2021 год, сообщает «Новая газета» со ссылкой на график, подписанный премьером Михаилом Мишустиным.

Так, сообщается, что 31 декабря станет выходным в 2021 году, но не как дополнительный праздничный день, а в счет компенсации за 2 и 3 января, которые, будучи праздничными, выпадают на субботу и воскресенье. Еще одним компенсационным днем станет 5 ноября.

Всего в 2021 году запланировано семь праздничных периодов с расширенными выходными: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня.