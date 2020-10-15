Собянин запрещает ночные клубы без регистрации и СМС. Мэра упрекают в бессистемности

С 19 октября в Москве вводятся новые ограничения, связанные с коронавирусом: городские власти намерены ограничить доступ в бары, дискотеки и «аналогичные развлекательные заведения» в периоды с полуночи и до шести часов утра.

При этом запрета на их работу не предполагается, но каждый посетитель должен будет предварительно отсканировать QR-код либо отправить СМС на короткий номер 7377. Градоначальник пояснил, что это поможет властям отслеживать цепочки заражения.

«В них [ночных заведениях] невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы», — пишет на сайте мэрии Собянин. По его словам, рост показателей, который наблюдается в столице в последние недели, позволяет закрыть такие места, но делать этого власти не хотят, чтобы не навредить экономике города.

«Хаотичные и несистемные действия власти могут привести к панике и непредсказуемым последствиям», — комментирует запрет в своем Twitter депутат Мосгордумы Евгений Ступин.