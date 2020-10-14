В Верховном суде просят сразу привлекать дознавателей к делам о домашнем насилии

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предлагает перевести статью о побоях в статус частно-публичного обвинения, пишет «Российская газета».

Также частно-публичными могут стать обвинения по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете. Ранее они тоже относились к частному обвинению, что возлагало на жертву ответственность по сбору доказательства.

Так, Верховный суд отстаивает необходимость участия дознавателя в таких процессах. Особенно актуально это в вопросах, касаемых домашнего насилия.

«Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, но для потерпевшей стороны, которая вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми», — поясняет Лебедев.

Отмечается, что с 2016 года, когда упомянутые статьи были переведены в КоАП из УК в случае единичного факта свершения, по статьям о побоях было составлено 118 тысяч протоколов. По уголовной статье о побоях при этом число дел снизилось с 19,8 тысяч в 2016 году до 2 тысяч в 2019 году.

Утверждается, что кратный рост наказаний за побои связан с тем, что по КоАП гражданина легче привлекать к ответственности.