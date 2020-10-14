В Екатеринбурге жители многоэтажки пытаются выселить из дома магазин гробов

В Екатеринбурге жители элитной многоэтажки обратились к адвокатам с просьбой помочь им выселить с первого этажа здания салон ритуальных услуг из-за негативных ассоциаций. Поддерживают обитателей дома и другие арендаторы, разместившиеся на торговых площадях здания, пишет ОТР.

Так руководитель соседствующей с ритуальным салоном турфирмы Андрей Кукушкин предположил, что такая близость ритуальных услуг может негативно сказываться на его бизнесе. «Люди обдумывают куда-нибудь поехать отдохнуть, выбрали наш офис, приезжают, смотрят картину – крылья, самолет, путешествия и тут раз: ритуальные услуги. Ассоциации не очень, это может отпугивать людей», — заявил он.

Юрист Алексей Екимов, который откликнулся на просьбу жителей дома, уверен, что услуги по реализации гробов и венков должны оказываться вне жилых домов и на расстоянии не менее 50 метров от жилых построек, детских садов и «прочих учреждений».

Но в самом ритуальном салоне освобождать помещение не собираются ни по букве закона, ни по его сути. Директор Максим Назаров поясняет, что их заведение — это шоурум, магазин розничной торговли. В нем не проходят отпевания и в зал не ввозят гробы с телами.

Назаров настаивает, что подобные заведения должны быть внутри города, а не на отшибе или рядом с кладбищем. Люди должны понимать, что смерть — это часть жизни и ее не надо бояться до такой степени, говорит предприниматель.