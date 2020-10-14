Светлана Капанина: Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка

Лучший пилот столетия рассказала Sobesednik.ru об актуальных проблемах российской авиации и о том, как можно их решить.

Международная авиационная федерация признала нашу Светлану Капанину лучшим пилотом столетия, а Книга рекордов Гиннеса записала ее к себе на страницы как самого титулованного пилота в мировой спортивной авиации. Поэтому разговор с семикратной абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу наш сайт начал с вопроса, как добиться таких высот.

– Светлана, как стать лучшим в своем деле?

– Самое главное – поставить цель и смело к ней идти, но не по трупам, а с любовью к людям. В нашем самолетном спорте большое значение имеет поддержка спонсоров, друзей, потому что, к сожалению, этот спорт не очень хорошо финансируется государством. Спасибо всем, кто нам помогает.

– Ваше мнение о развитии нашей авиации в целом на сегодня?

– Российская авиация всегда была сильна, и я надеюсь, что она всегда будет лучшей в мире. Сейчас Министерство спорта стало обращать внимание на авиационные виды. Пусть на сегодня это не стопроцентное финансирование сборов, но это уже шаг вперед, поддержка соревнований. Есть у нас и многолетние спонсоры – например, компания «Сухой» много лет ремонтировала самолеты и до сих пор помогает трем лучшим пилотам мира. Надеюсь, что и дальше мы будем идти семимильными шагами вперед и развиваться. Конечно, хотелось бы, чтобы было восстановлено производство наших лучших в мире спортивных самолетов, будь то модернизация «Сухого», который летает до сих пор. Он лучший в мире, но нужна модернизация. Если будет совершенно новый самолет, то тоже будет замечательно. Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка.

– Можно поинтересоваться, как поживают ваши дети (18-летний сын Пересвет и 16-летняя дочь Есения. – Прим. авт.)? Есть ли у них летные успехи?

– Я не катала своих детей и не пыталась затащить их на аэродром, поскольку хотела, чтобы они сами созрели. Сейчас дочь созрела, прошла парашютную подготовку, уже имеет 16 самостоятельных прыжков, ей очень понравилось. На сегодняшний день у нее основной спорт – это фристайл на сноуборде, поэтому основное внимание там. Но она уже захотела летать и между основными сборами, возможно, начнет с планеров, потом самолетов. Сын еще совсем не летал на спортивных самолетах и пока колеблется. Наверное, еще не созрел. Дочь я уже катала два раза на пилотаж, а его нет. Как сноубордисты они оба прыгают с трамплина.

– Вы не увлеклись фристайлом вслед за ними?

– Два года назад попыталась покататься – получилось как у коровы на льду, да еще неудачно упала, возникли проблемы с шеей. Поэтому пока тормознула.

– Где вы чувствуете себя счастливее – в небе или на земле?

– Счастье – название условное. На земле у меня дети, а это самое большое счастье на свете. А самолеты… Даже когда устал, плохое настроение, ничего не хочется, подходишь в самолет, сел, пристегнулся, запустился и взлетел. И все: как будто больше нет ничего – ни усталости, ни проблем. Есть только небо, самолет и ты. Это тоже ощущение, которое ни с чем не сравнить.

– Когда летаете, о чем-то думаете, помимо задач, которые нужно решить в воздухе?

– Там не успеваешь думать. Спрашивают: «Ты видела, там так красиво? Река, город…» – «Нет, не видела, это некогда!» Только успеваешь: плюс, минус, вертикаль, вращения, компас…